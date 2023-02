Czy Constantine 2 podzieli los Batgirl? Szokująca plotka: Warner Bros. chce anulować wyczekiwany sequel

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Warner Bros. w 2022 roku zaskoczyło fanów informacją, że niemal po 20 latach powstanie sequel Constantine, a w głównej roli powróci Keanu Reeves. Od tego czasu nie było jednak żadnej nowej informacji, a nowa plotka nie nastraja pozytywnie: znany insider z branży rozrywkowej, KC Walsh, uważa że projekt został anulowany.

Warner Bros. w ostatnim czasie anulowało kilka głośnych filmów, w tym Batgirl, ale także seriali, na przykład Doom Patrol i Titans. Stąd uzasadniony strach fanów, że mimo wszystko plotka może okazać się prawdziwa.

Constantine 2 - Warner Bros. chce anulować sequel?

Choć KC Walsh już usunął swój post na Twitterze, to zdradził w nim kilka ciekawych informacji: jego zdaniem studio zamówiło sequel w akcje desperacji, ponieważ nie byli pewni, w jakim kierunku pójdzie DC, a potrzebowali czegoś po 2023 roku.

Jeśli plotka okaże się prawdą i Warner Bros. anuluje Constantine 2, to wciąż jest szansa na to, że fani ponownie zobaczą postać. James Gunn ogłosił na przykład film Swamp Thing, a bohaterów łączy skomplikowana znajomość. Poza tym, być może to szansa na to, by wykorzystać talent Keanu Reevesa w inny sposób i obsadzić go w całkiem nowej roli.

Co uważacie?

DCU - wszystkie ogłoszone projekty

Creature Commandos - serial animowany