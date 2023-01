Constantine 2 - Keanu Reeves o sequelu. Aktor zrobi wszystko, aby zrealizować to marzenie

fot. materiały prasowe

We wrześniu 2022 roku ogłoszono, że powstanie druga część filmu Constantine z 2005 roku. Od lat reżyser Francis Lawrence oraz producent Akiva Goldsman próbowali doprowadzić do jego realizacji. Problem stanowiły prawa do tytułowej postaci, ale został on rozwiązany i ostatecznie produkcja otrzymała zielone światło.

Do roli głównego bohatera powróci Keanu Reeves, który również przez lata zabiegał o sequel w Warner Bros. W rozmowie z Total Film (okładki tego magazynu możecie obejrzeć tutaj) mówił, że nie wie czy to coś w rodzaju niedokończonej sprawy, ale przyznał, że to zdecydowanie rola, którą kochał. Uwielbiał grać tę postać i bardzo podobał mu się ten film wyreżyserowany przez Francisa Lawrence'a, który według niego wykonał niesamowitą robotę. Dodał, że co roku rozmawiając z Warner Bros. prosił ich o to, aby nakręcić dalszą historię Constantine'a, ale oni ciągle odmawiali.

W końcu studio zgodziło się na kontynuację Constantine'a, a aktor nie kryje z tego powodu ekscytacji. Reeves i jego ekipa szybko zabrali się do pracy - teraz „dopiero zaczynają próbować złożyć historię”. Dodał, że to prawie jak otwarty plac zabaw, na którym ma nadzieję, że będą mogli się pobawić i coś "ugotować", aby następnie przygotować "danie".

Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że to się stanie. Nie wiesz, jak to się potoczy. Ale na pewno zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby spróbować zrealizować to marzenie.

Obecnie trwają prace przedprodukcyjne nad Constantine 2. Francis Lawrence przyznał w jednym z wywiadów, że w sequelu chce pójść na całość i stworzyć prawdziwego Constantine'a z kategorią wiekową R, czyli brutalną i przerażającą wersję dla dorosłych. Data premiery filmu jeszcze nie jest znana.

