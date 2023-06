Nie żyje Cormac McCarthy. Znakomity pisarz odszedł w wieku 89 lat

fot. materiały prasowe

Cormac McCarthy zmarł we wtorek (tj. 13 czerwca 2023) z przyczyn naturalnych w swoim domu w Santa Fe w stanie Nowy Meksyk. Był uważany za jednego z najwybitniejszych amerykańskich powieściopisarzy współczesnych. Realizował się jako dramaturg i scenarzysta. Odszedł, mając 89 lat.

Cormac McCarthy – twórczość

McCarthy był wspaniałym i płodnym pisarzem, którego twórczość obiegła świat. Jego książki stały się w oczach Amerykanów klasykami, a wśród nich największy rozgłos zyskały – Droga, Krwawy południk, Rącze konie oraz To nie jest kraj dla starych ludzi. Za powieść Droga w 2006 roku McCarthy otrzymał nagrodę Pulitzera. Zanim jednak jego nazwisko trafiło do szerokiej gamy odbiorców, długo pozostawał w cieniu. Unikał rozgłosu i poklasku, choć pierwsza książka -Strażnik Sadu (1965) - cieszyła się pozytywnymi recenzjami. Kariera twórcy nabrała kolorów dopiero w 1992 roku, kiedy to wydał na świat przełomowe dzieło Rącze konie.

Dorobek pisarza znakomicie wpasował się w klimat wielkiego ekranu. Powstało wiele adaptacji jego dzieł, w tym kultowych powieści Droga (film ukazał się w 2009 roku) i To nie jest kraj dla starych ludzi (produkcja trafiła do kin w 2007). Sam też próbował swoich sił w twórczości filmowej. Był scenarzystą m.in. dramatu Adwokat z 2013 roku.