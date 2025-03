fot. FX

Nowy film Christophera Nolana wzbogacił się o kolejnego członka obsady. Cosmo Jarvis, którego widzowie mogą kojarzyć z serialu Szogun, wystąpi w naszpikowanej gwiazdami superprodukcji od studia Universal. Nie podano w kogo wcieli się aktor.

Oprócz Jarvisa w obsadzie The Odyssey znaleźli się: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Benny Safdie, Charlize Theron, Jon Bernthal, Himesh Patel, Elliott Page, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee i Corey Hawkins.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 25 lutego w Aït Benhaddou w Maroku. Pod koniec marca produkcja ma zostać przeniesiona na Sycylię we Włoszech, a następnie do Grecji. Christopher Nolan zamierza nakręcić film nowatorską technologią IMAX, która została niedawno opracowana. The Odyssey będzie pierwszym projektem, na którym zostanie przetestowana.

The Odyssey - zdjęcia

The Odyssey - Matt Damon

The Odyssey – fabuła, premiera

Film oparty jest na poemacie Homera i opowiada historię powrotu Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej. Z uwagi na przeszkody stawiane przez bogów, jego podróż trwała 20 lat. W fabule pojawią się elementy fantasy; oprócz bogów zobaczymy m.in. syreny i cyklopa Polifema.

The Odyssey - premiera 17 lipca 2026 roku.

