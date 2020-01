Council of Dads - zwiastun nowego dramatu NBC z Sarah Wayne Callies

The Council of Dads będzie nowym dramatem rodzinnym stacji NBC, gdzie jedną z głównych ról zagra znana z The Walking Dead Sarah Wayne Callies. Historia produkcji zainspirowana została książką Bruce'a Feilera o tym samym tytule i opowie o mężczyźnie, który dowiaduje się, że umiera. Zatrudnia więc pięciu przyjaciół, by pomagali jego żonie wychowywać dwójkę jego dzieci. W tej roli zobaczymy Toma Everetta Scotta. W obsadzie są również Michael O'Neil, Clive Standen oraz J. August Richars.

Premiera serialu odbędzie się 10 marca w stacji NBC. Zobaczcie zwiastun produkcji: