Final Fantasy 7 Remake - Red XIII, Jenova i... Cloud w sukience. Nowy zwiastun gry

Final Fantasy 7 Remake to odświeżona wersja gry jRPG z 1997 roku. Tym razem jednak nie będzie to jedynie prosty remaster, a kompletny remake z współczesną oprawą. Do sieci trafił nowy zwiastun tej produkcji, który prezentuje zarówno fabularne scenki, jak i fragmenty dynamicznej akcji oraz pojedynków.

W materiale wideo pojawia się między innymi Red XIII, a także inne postacie znane z pierwowzoru. Dostajemy tutaj również fragmenty scen z Honey Bee Inn, w których główny bohater gry, Cloud Strife, ubrany jest w sukienkę. Zwiastun pozwala również na zapoznanie się z jednym z utworów z nadchodzącej gry, zatytułowanym Hollow. Poświecono mu też osobne wideo.

Final Fantasy 7 Remake zadebiutuje 10 kwietnia 2020 roku (początkowo zakładano premierę w marcu, ale zdecydowano się na jej opóźnienie) na konsoli PlayStation 4. Niewykluczone, że w przyszłości tytuł ten pojawi się też na innych platformach. Żadne szczegóły nie zostały ujawnione ale wiemy, ze okres wyłączności gry dla sprzętu Sony ma wynosić 12 miesięcy.

Final Fantasy 7 Remake