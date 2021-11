Cowboy Bebop - tworzenie muzyki do serialu w nowym wideo zza kulis

fot. Netflix

Cowboy Bebop to serial Netflixa, który został oparty na kultowej produkcji anime z lat 90. Premiera produkcji zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafiło nowe wideo zza kulis projektu, które prezentuje proces tworzenia muzyki do serialu. Dla przypomnienia za soundtrack odpowiada kompozytorka Yoko Kanno, która tworzyła ścieżkę dźwiękową również do oryginalnego anime. Wideo jest dostępne poniżej.

Serial opowiada o losach trojga kosmicznych łowców nagród, Spike'a Spiegela, Faye Valentine i Jeta Blacka. Bohaterowie podróżują na pokładzie statku Bebop w poszukiwaniu przestępców, za których ogłoszono nagrodę.

Cowboy Bebop. Mustafa Shakir jako Jet Black.

W obsadzie produkcji znajdują się John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell, Elena Satine, Tamara Tunie, Mason Alexander Park, Jay Uddin, Lydia Peckham, Adrienne Barbeau, Rodney Cook i Josh Randal. Christopher Yost jest producentem wykonawczym i scenarzystą serialu.

Cowboy Bebop - premiera serialu na platformie Netflix 19 listopada.