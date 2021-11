Dawid i Elfy - zwiastun polskiego filmu świątecznego Netflixa. Święty Mikołaj i efekty specjalne

fot. Netflix

Dawid i Elfy to polski świąteczny film familijny produkcji Netflixa. Do tej pory polskie kino jedynie tworzyło romantyczne komedie w klimacie Listów do M., więc typowa świąteczna przygoda dla całej rodziny to coś nowego.

Cezary Żak wciela się w Świętego Mikołaja. Główną rolę Dawida gra Cyprian Grabowski, a Elfa Alberta gra Jakub Zająć. W obsadzie są także Anna Smołowik, Michał Czernecki, Monika Krzywkowska i Piotr Rogucki.

Dawid i Elfy - zwiastun

Dawid i Elfy - o czym film?

Skąd w krainie świętego Mikołaja bierze się magiczna moc? Elf Albert wierzy, że daje ją miłość ludzi, która bierze się z wdzięczności za prezenty. Albert nie rozumie, po co potrzebny jest święty Mikołaj, z którym kryje się w niewidzialnych saniach. Czy nie lepiej pojechać do ludzi oraz pełnymi garściami korzystać z ich miłości? Albert chce sprawdzić czy ma rację i ucieka z krainy świętego Mikołaja. Okazuje się jednak, że na Ziemi nikt go nie kocha, nikt nie potrzebuje jego magii, ani prezentów. Magiczna moc Alberta zaczyna słabnąć. Na szczęście spotyka 11-letniego Dawida, który wierzy w magię świąt i sam bezskutecznie szuka jej w wielkim mieście. Dawid obdarza Alberta szczerą miłością. Dla przyjaciela gotów jest zrobić wszystko. Mimo to Albert wciąż traci moc. Wygląda na to, że miłość człowieka jej nie zwiększa. Skąd w takim razie ją wziąć? Jeśli Albert i Dawid nie znajdą odpowiedzi, elfowi grozi najgorsze.

Dawid i Elfy - premiera 6 grudnia 2021 roku w Netflixie.