Cowboy Bebop - powstanie powieściowy prequel i nowa seria komiksów

fot. Netflix

Cowboy Bebop to zapowiedziany serial science fiction oparty na anime pod tym samym tytułem. Produkcja ma trafić na Netflixa już w listopadzie. Na tym jednak nie skończy się eksploracja świata, w którym rozgrywają się przygody Spike'a Spiegela i jego załogi. Nie dość, że Titan Comics wyda nową mini-serię, składającą się z czterech zeszytów, to jeszcze opublikuje powieść będącą prequelem dla serialu Netflixa.

Zapowiedziana mini-seria Cowboy Bebop: The comic series przedstawi fanom nieznaną wcześniej historię. Akcja rozgrywać będzie się w 2171 roku, kiedy to załoga statku Bebop ścigać będzie byłego członka gangu. Ma on bowiem kamizelkę, która daje noszącemu ją nieograniczone szczęście. Autorem serii jest Dan Watters, a ilustracji Lamar Mathurin. Pierwszy numer ukaże się w grudniu 2021.

Powieściowy prequel, zatytułowany Cowboy Bebop A Syndicate Story: Red Planet Requiem ujrzy światło dzienne w listopadzie 2021. Pozwoli poznać bogatą historię Cowboy Bebopa widzianą z perspektywy młodych Spike'a Spiegela i Viciousa. Czytelnicy poznają wydarzenia, które sprawiły, że łowca nagród Spike Spiegel stał się tym, kim jest. Autorem powieści jest Sean Cummings, jeden ze scenarzystów nadchodzącego serialu Netflixa.

COWBOY BEBOP: THE COMIC SERIES

Premiera serialu Cowboy Bebop już 18 listopada na platformie Netflix.