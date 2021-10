Cowboy Bebop online - serial anime w VOD. Już oficjalnie

fot. Netflix

Swego czasu pojawiła się informacja bazująca na dacie w platformie Netflix, ale teraz serwis oficjalnie ogłasza, że serial anime Cowboy Bebop będzie mieć premierę online globalnie już 21 października. Wówczas do biblioteki dodadzą cały serial liczący 26 odcinków. Będzie to doskonała okazja, by nadrobić przed premierą aktorskiej wersji Cowboy Bebop.

Cowboy Bebop - o czym serial?

Historia skupia się na trzech postaciach. Spike Spiegel, Faye Valentine i Jet Black są łowcami nagród latającymi statkiem zwanym Bebop. Razem polują na zbirów i kryminalistów. W trakcie serialu dołącza do nich m.in. genetycznie zmodyfikowany pies rasy corgi zwany Ein.

Japoński dubbing pozostaje taki sam, jak do tej pory. Głównych bohaterów grają Koichi Yamadera, Megumi Hayashibara i Unsho Ishizuka. Potwierdzono także, że ta trójka powraca w japońskim dubbingu aktorskiego serialu. Przypomnijmy, że postacie są grane przez Johna Cho, Mustafę Shaira i Daniellę Pinedę.

Cowboy Bebop - premiera aktorskiej wersji 19 listopada.