Cowboy Bebop - pełny zwiastun serialu sci-fi Netflixa. Jest petarda!

netflix

Cowboy Bebop to serial aktorski Netflixa, który powstał na podstawie popularnego anime o tym samym tytule. Opowiada o łowcach głów, którzy przemierzają galaktykę, by polować na przestępców. Po wiernej oryginałowi czołówce i wypełnionym akcją teaserze Lost Session, wreszcie przyszedł czas na opublikowanie pierwszego oficjalnego zwiastuna produkcji. Został najpierw pokazany na live-streamie, na którym przewidziano dla niektórych widzów ekskluzywne nagrody do odblokowania. Materiał filmowy zapowiadający serial można obejrzeć poniżej. Dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie i czy czekacie na premierę serialu.

Cowboy Bebop - zwiastun

Cowboy Bebop - fragment

W tym klipie Spike poznaje pieska corgi imieniem Ein.

Cowboy Bebop - premiera, obsada i fabuła

Produkcja opowiada o Spike'u Spiegelu i jego załodze. Wspólnie zajmują się łapaniem najgorszych przestępców w galaktyce jako łowcy głów. W rolach głównych serialu Cowboy Bebop występują: John Cho, Mustafa Shakir oraz Daniella Pineda. Shinichiro Watanabe, reżyser oryginału, jest konsultantem do adaptacji Netflixa. Kompozytorka Yoko Kanno zajmuje się muzyką, tak jak przy pierwowzorze. Producentami są Marty Adelstein, Becky Clements i Matthew Weinberg.

Cowboy Bebop - premiera 1. sezonu jest zapowiedziana na 19. listopada na platformie Netflix.

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop - czołówka i teaser