Zwiastun komediowego horroru Coyotes. Rodzina broni się przed atakami kojotów i pożarem

W sieci pojawił się zwiastun filmu Coyotes. Pokaże horror rodziny walczącej o przetrwanie we własnym domu, które stało się płonącym więzieniem okrążonym przez wygłodniałe kojoty.
Magda Muszyńska
Coyotes fot. Capstone Studios // Gramercy Park Media
Coyotes to nowy komediowy horror, który wyreżyserował Colin Minihan na podstawie scenariusza stworzonego przez Tada Daggerharta, Daniela Meersanda i Nicka Simona. W głównych rolach występują Justin Long i Kate Bosworth, którzy w prywatnym życiu są małżeństwem. W obsadzie są również Mila Harris, Brittany Allen, Katherine McNamara, Keir O'Donnell i Norbert Leo Butz.

Film opowiada o rodzinie, która walczy o przetrwanie, będąc uwięziona w swoim domu w Hollywood Hills z powodu szalejących pożarów oraz ataków wygłodniałych kojotów. Prezes Aura Entertainment, Marc Goldberg, powiedział o Coyotes, że to wysublimowana, pełna niuansów komedia grozy o niepokojącej atmosferze. Z kolei Sara Lopo, zajmująca się festiwalem Fantastic Fest, gdzie odbędzie się premierowy pokaz horroru, powiedziała:

Coyotes łączy klaustrofobiczny strach przed wtargnięciem do domu z brutalnym eko-horrorem, osłodzonym różnymi humorystycznymi sytuacjami. Klimatyczna intensywność filmu, tempo pełne napięcia i rosnące stawki oddają charakterystyczną nieprzewidywalność natury, która wymknęła się spod kontroli oraz pokazuje katastrofalne skutki przymusowego wysiedlania dzikich zwierząt.

W sieci pojawił się zwiastun Coyotes, który możecie obejrzeć poniżej.

Coyotes - zwiastun

Coyotes - zdjęcia, plakat

Coyotes

Coyotes
fot. Capstone Studios // Gramercy Park Media
Coyotes - fabuła, premiera

Rodzina zostaje uwięziona w domu, gdy w Hollywood Hills wybucha pożar. Tymczasem stado drapieżnych i zdezorientowanych ogniem kojotów, okrąża posiadłość. Z powodu zniszczonych dróg oraz braku prądu, rodzina musi polegać na swojej odwadze, niezłomności i wzajemnej miłości, aby przetrwać zarówno morze ognia, jak i groźne zagrożenie na zewnątrz.

Coyotes - premierę zaplanowano na 3 października.

Źródło: comicbookmovie.com

