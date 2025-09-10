Zwiastun komediowego horroru Coyotes. Rodzina broni się przed atakami kojotów i pożarem
W sieci pojawił się zwiastun filmu Coyotes. Pokaże horror rodziny walczącej o przetrwanie we własnym domu, które stało się płonącym więzieniem okrążonym przez wygłodniałe kojoty.
Coyotes to nowy komediowy horror, który wyreżyserował Colin Minihan na podstawie scenariusza stworzonego przez Tada Daggerharta, Daniela Meersanda i Nicka Simona. W głównych rolach występują Justin Long i Kate Bosworth, którzy w prywatnym życiu są małżeństwem. W obsadzie są również Mila Harris, Brittany Allen, Katherine McNamara, Keir O'Donnell i Norbert Leo Butz.
Film opowiada o rodzinie, która walczy o przetrwanie, będąc uwięziona w swoim domu w Hollywood Hills z powodu szalejących pożarów oraz ataków wygłodniałych kojotów. Prezes Aura Entertainment, Marc Goldberg, powiedział o Coyotes, że to wysublimowana, pełna niuansów komedia grozy o niepokojącej atmosferze. Z kolei Sara Lopo, zajmująca się festiwalem Fantastic Fest, gdzie odbędzie się premierowy pokaz horroru, powiedziała:
W sieci pojawił się zwiastun Coyotes, który możecie obejrzeć poniżej.
Coyotes - zwiastun
Coyotes - zdjęcia, plakat
Coyotes - fabuła, premiera
Rodzina zostaje uwięziona w domu, gdy w Hollywood Hills wybucha pożar. Tymczasem stado drapieżnych i zdezorientowanych ogniem kojotów, okrąża posiadłość. Z powodu zniszczonych dróg oraz braku prądu, rodzina musi polegać na swojej odwadze, niezłomności i wzajemnej miłości, aby przetrwać zarówno morze ognia, jak i groźne zagrożenie na zewnątrz.
Coyotes - premierę zaplanowano na 3 października.
