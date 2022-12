Crime Boss: Rockay City w akcji. Zobacz gameplay gry z gwiazdorską obsadą

fot. 505 Games

Crime Boss: Rockay City to jedna z największych niespodzianek gali The Game Awards 2022. Podczas gali zobaczyliśmy zwiastun gry, a teraz przyszedł czas, by pokazać ją na rozgrywce. Od początku wiadomo było, że będzie to gangsterska gra akcji, ale sama rozgrywka była dotąd dla nas niewiadomą. Teraz w końcu możemy zobaczyć, jak ta naszpikowana gwiazdami produkcja się sprawuje w akcji.

Materiał przedstawia główny pomysł na rozgrywkę - czyli napady. Kraść będziemy mogli wszystko: od gotówki przez narkotyki, a kończąc na cennych artefaktach. Produkcja będzie oferowała rozgrywkę w pojedynkę, ale zdecydowanie więcej frajdy przyniesie zabawa w kooperacji.

Crime Boss: Rockay City - gameplay

Pierwszy materiał przedstawiający grę w akcji nie spotkał się z ciepłym przyjęciem graczy. Ci wytykają grze słabą oprawę graficzną, żartując troszkę, że cały budżet został wydany na opłacenie hollywoodzkich nazwisk, a na resztę została jego niewielka część.

Crime Boss: Rockay City szykowane jest w pierwszej kolejności na PC. Tam gra zadomowi się już 28 marca przyszłego roku. W późniejszym terminie gra ukaże się na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.