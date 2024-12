M3GAN 2.0 otworzy nowe uniwersum? Nowe zdjęcia z filmu

fot. Vanity Fair

Entertainment Weekly opublikowało kolejne zdjęcia z M3GAN 2.0, a także wywiad z reżyserem kontynuacji.

M3GAN 2.0. – nowe zdjęcia

M3GAN 2.0 – wypowiedź reżysera o rozwoju uniwersum

Reżyser filmu, Gerard Johnstone wypowiedział się o kontynuacji i tym, jak rozwija się uniwersum M3GAN.

To było naprawdę ważne, żeby kontynuacja była odpowiedzią na to, co ludzie pokochali w pierwszym filmie, a także rozwijający się dialog i strach wskutek rozwoju AI – tego jak zmienia nas, nasze dzieci i społeczeństwo. W pewnym sensie M3GAN jest uosobieniem wszystkich tych obaw.

To bardzo ambitne. Poczułem, że ta historia powinna być obszerniejsza, zwiększyć skalę i zakres, ale to wciąż niewielki budżet (w porównaniu do filmów Marvela).

Zobacz także:

M3GAN – fabuła, co wiadomo o sequelu, data premiery

Inżynier robotyki w firmie produkującej zabawki konstruuje przypominającą człowieka lalkę, która zaczyna żyć własnym życiem.

Film M3GAN dostępny jest do obejrzenia w ramach subskrypcji Amazon Prime Video.

W drugiej części filmu powrócą Alison Williams jako Gemma oraz Violet McGraw w roli Cady. Do obsady ma też dołączyć Ivanna Sakhno – podobno także w jednej z głównych ról. Reżyserem produkcji jest ponownie Gerard Johnstone, który jest też współtwórcą scenariusza stworzonego wspólnie z Akelą Cooper.

Światowa premiera M3GAN 2.0 w kinach została zaplanowana na 27 czerwca 2025 roku.