Cronos: The New Dawn także w pudełkach. Przynajmniej na jednej platformie

Cronos: The New Dawn to nowa marka w portfolio Bloober Team, łącząca elementy postapokaliptycznego survival horroru i retro futurystycznego thrillera. Fabuła przenosi graczy między zrujnowaną przyszłością a Polską lat 80., inspirowaną autentyczną przestrzenią krakowskiej dzielnicy Nowa Huta. Gra zapowiedziana została jako cyfrowy produkt, ale jak widać, się to zmieniło i doczeka się również fizycznego wydania.

Polskie studio poinformowało o nawiązaniu współpracy ze Skybound Games Studios, Inc. – częścią amerykańskiej grupy Skybound Entertainment, które Cronos: The New Dawn wyda w wersji pudełkowej. To z pewnością dobra informacja, w szczególności dla tych, którzy cenią sobie fizyczne wydania. Jest jednak pewien szkopuł.

Porozumienie to dotyczy fizycznej dystrybucji jedynie na konsolę PlayStation 5. Umowa obejmuje kluczowe rynki Ameryki Północnej i Południowej, gwarantując Skybound Games wyłączną licencję na dystrybucję pudełkowej wersji gry na wskazanym terytorium przez okres trzech lat od daty premiery. Ta nie jest jeszcze sprecydowana. Wiadomo tylko, że Cronos: The New Dawn ma zadebiutować jesienią na PC, PS5 i Xbox Series X|S.