Cronos: The New Dawn nową grą od Bloober Team. To horror sci-fi o podróżach w czasie!

fot. Bloober Team

Reklama

Remake Silent Hill 2 miał premierę w tym miesiącu, a Bloober Team już teraz zapowiada zupełnie nowy projekt - Cronos: The New Dawn. Będzie to survival horror w klimatach science-fiction, który połączy wschodnioeuropejski brutalizm i retrofuturystyczną technologię. Historię osadzono w post apokaliptycznej przyszłości i latach 80. XX wieku. Głównym bohaterem jest Podróżnik, agent tajemniczego kolektywu, który potrafi wykonywać skoki w czasie. Jego zadaniem jest uratowanie wybranych osób, które nie przetrwały apokalipsy. Oczywiście w trakcie swoich podróży natknie się on na przerażające stworzenia rodem z najgorszych sennyhc koszmarów.

Cronos: The New Dawn - zwiastun

Dopiero co świętowaliśmy udaną premierę SILENT HILL 2, a teraz z dumą przedstawiamy nasz nowy tytuł, Cronos – nowe IP od naszego studia. Nasze zaangażowanie w rozwój gatunku horror trwa, a ten nowy survival horror jest integralną częścią naszej wizji twórczej oraz strategii. Łącząc mroczną atmosferę horroru z nieograniczonym potencjałem science fiction, Cronos z pewnością dostarczy graczom czegoś świeżego i niekonwencjonalnego. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się tym konceptem ze światem w 2025 roku - tak zapowiedź skomentował Piotr Babieno, CEO Bloober Team.

Cronos: The New Dawn - premiera gry w 2025 roku na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.