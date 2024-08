Crossover Emily w Paryżu i Seksu w wielkim mieście? Tego by chciała Lily Collins

fot. Netflix

Emily w Paryżu miała już premierę 1. części 4. sezonu. Gwiazdy produkcji wyraziły chęć powrotu Kim Cattrall do roli Samanthy Jones do roli, z której była znana w popularnym niegdyś serialu Seks w wielkim mieście. Aktorka niedawno wcieliła się ponownie w tę postać przy okazji produkcji I tak po prostu. Była to, co prawda, jedynie rozmowa telefoniczna, ale warto o niej wspomnieć.

Lily Collins, gwiazda Emily w Paryżu, powiedziała:

Powiedziałabym, że oczywistą, ale też szczerą odpowiedzią byłoby wskazanie Seksu w wielkim mieście. Czuję, że z nim można byłoby stworzyć naturalny crossover. Już wcześniej rozmawialiśmy o tym, żeby dołączyła do nas Kim Cattral. - wtórował Lucas Bravo. - Ale to by sugerowało, że jest dla niej jakaś większa rola do zagrania. Musiałaby też powiedzieć "tak". Ale marzyłem o tej szansie i mam nadzieję, że to się wydarzy.

Emily w Paryżu - opis fabuły 4. sezonu

Emily wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzy się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau dochodzi do przetasowań. Mindy i jej zespół szykują się do Eurowizji, ale kiedy kończą się im pieniądze, muszą zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracują, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Kłopot jednak w tym, że ich plany i marzenia mogą zniweczyć dwie wielkie tajemnice.