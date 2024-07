Nowe odcinki Emily w Paryżu już niebawem. Jest pełny zwiastun 4. sezonu

fot. Netflix

Netflix odkrywa karty i prezentuje pełny zwiastun czwartego sezonu Emily w Paryżu. A ściślej pierwszej jego części, bo tym razem dostaniemy nowe odcinki podzielone na dwa etapy emisji. Pierwsza pojawi się na ekranach 15 sierpnia i pełny zwiastun prezentuje sceny z tych odcinków. Druga natomiast to 12 września. Każda część będzie liczyć zaledwie pięć odcinków.

Emily w Paryżu - zwiastun 4 sezonu

Pełny zwiastun zapowiada kolejne perypetie w życiu Emily w związku z panami, których darzy uczuciem, ale nie brak będzie zawirowań u Mindy oraz innych bohaterów.

Emily w Paryżu - sezon 4

Emily w Paryżu - opis fabuły 4. sezonu

Emily wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzy się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau dochodzi do przetasowań. Mindy i jej zespół szykują się do Eurowizji, ale kiedy kończą się im pieniądze, muszą zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracują, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Kłopot jednak w tym, że ich plany i marzenia mogą zniweczyć dwie wielkie tajemnice.