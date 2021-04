Cruella - Emma Stone o porównaniach filmu do Jokera

fot. Disney

Pierwszy zwiastun widowiska Cruella sprawił, że wiele osób zaczęło porównywać ton tej produkcji do Jokera. Sądzono, że film dostarczy podobnego, unikalnego spojrzenia na genezę tytułowej antagonistki, co Joker na ikonicznego złoczyńcę DC. Emma Stone, która wciela się w Cruelle w rozmowie z Total Film stwierdziła jednak, że jej produkcja będzie kompletnie różnić się od filmu Warner Bros. Powiedziała, że nie chciałaby porównywać się z Joaquinem Phoenixem nawet na odległość. Zdradziła, że w widowisku jest kilka naprawdę głębokich emocjonalnie rzeczy, które przeciągną Cruellę na mroczną ścieżkę zła i w tej sferze można znaleźć podobieństwo do Jokera. Jednak w filmie Disneya mamy otrzymać również sporą dawkę humoru i zabawy, co odbiega od tonu opowieści o wrogu Batmana.

Disney

W obsadzie filmu oprócz Stone znajdują się Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham i Mark Strong. Reżyseruje Craig Gillespie.

Cruella - premiera filmu w kinach w USA i na platformie Disney+ 28 maja.