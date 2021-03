Cruella - Emma Stone jako antagonistka Disneya na okładkach promujących film

Disney

Cruella to kolejny film aktorski Disneya oparty na klasycznej animacji studia. Tym razem projekt opowiada o tytułowej intrygantce znanej jako główny czarny charakter filmu 101 Dalmatyńczyków. Kampania promocyjna widowiska nabiera tempa. Magazyn Total Film zaprezentował okładki swojego najnowszego numeru. Pojawia się na nich tytułowa antagonistka, w którą wciela się Emma Stone. Możecie je obejrzeć na początku poniższej galerii.

Bohaterką filmu jest Estella, wychowująca się na ulicy dziewczyna, która pragnie zostać projektantką mody. Przypadek sprawia, że trafia do świata sławnych i bogatych. Jedno zlecenie może okazać się dla Estelli przepustką do spełnienia swojego wielkiego marzenia. Jednak droga do realizacji celu będzie trudna.

Cruella okładka

W obsadzie oprócz Stone znajdują się Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham i Mark Strong. Reżyseruje Craig Gillespie.

Cruella - premiera filmu w kinach w USA i na platformie Disney+ 28 maja.