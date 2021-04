Cruella - do sprzedaży trafi manga na podstawie aktorskiego filmu. Jest okładka!

Disney

Cruella to aktorski film Disneya, który przedstawi genezę tej kultowej antagonistki ze 101 dalmatyńczyków. W tę rolę w produkcji z 1996 roku wcielała się Glenn Close. W Cruelli tę bohaterkę zagra Emma Stone. Obraz trafi do kin w USA oraz na Disney+ pod koniec maja. Ciekawostką dla fanów tej oryginalnej postaci będzie adaptacja tego filmu live action w formie mangi. Wydawcą komiksu jest Viz Media. Manga, która będzie mieć 168 stron, trafi do sprzedaży 3 sierpnia 2021 roku.

Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się okładka Cruelli. Twórcą adaptacji jest Hachi Ishie (Bracia z ulicy).

https://twitter.com/VIZMedia/status/1383221189796003840

Bohaterką produkcji filmowej jest Estella (późniejsza Cruella), która pragnie zostać znaną na całym świecie projektantką mody. Jednak los kieruje ją w mroczniejsze rejony i po latach dziewczyna trudni się drobnymi przestępstwami na ulicach Londynu wraz ze swoimi kompanami. Przypadek sprawia, że bohaterka trafia do świata sławnych i bogatych, a pewna gwiazda rocka zleca jej stworzenie stroju dla siebie. To może być szansą dla Estelli na wybicie się.

W obsadzie filmu znajdują się również Emma Thompson (jako Baronowa), Paul Walter Hauser (Horacy), Joel Fry (Jasper) i Mark Strong. Za kamerą stanął Craig Gillespie.

Cruella - premiera filmu w USA 28 maja.