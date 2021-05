Cruella kontra A Quiet Place 2 - wyniki finansowe z debiutu obu filmów

Disney

Po raz pierwszy od dawna amerykańskie kina łapią oddech. Ciche miejsce 2 i Cruella walczyły zaciekle o pierwsze miejsce w USA w długi weekend, ale ostatecznie to horror Johna Krasinskiego zwyciężył jako film, który jest dostępny tylko w kinach. Łącznie w Stanach Zjednoczonych zebrał 48,4 mln dolarów z trzech dni weekend (58,5 mln dolarów z czterech). Przypomnijmy, że pierwsza część zebrała na debiucie 60 mln dolarów, więc po raz pierwszy mamy wynik zbliżony do epoki sprzed pandemii koronawirusa. Na świecie Ciche miejsce 2 zadebiutowało w 12 krajach z wynikiem 22 mln dolarów. Sumując, na koncie 80,5 mln dolarów, więc jest to naprawdę dobry wynik dla filmu o budżecie 61 mln dolarów.

Cruella jest dostępna w USA także w platformie Disney+ w płatnej funkcjonalności Premiere Access - subskrybenci muszą zapłacić 29,99 dolarów za dostęp. Pomimo tego, film zebrał z kin 21,3 mln dolarów z trzech dni (26,5 mln dolarów z czterech), co jest w takim wypadku całkiem solidne. Na świecie Cruella zadebiutowała w 29 krajach, osiągając 16,1 mln dolarów. Sumując, na koncie 42,6 mln dolarów. Budżet jest zagadką, bo mówi się, że sięga on 200 mln dolarów, ale nie ma tutaj tak dużo efektów specjalnych, by on tyle koszotował, a Disney oficjalnie nie ogłosił kosztów produkcji.

Cruella jest na ekranach polskich kin. Ciche miejsce 2 miało pokazy przedpremierowe, a do kin wchodzi 4 czerwca 2021 roku.