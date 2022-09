Crystal Dynamics i Eidos Montreal przejmują swoje marki. Tomb Raider, Legacy of Kain i Deus Ex w rękach twórców

fot. materiały prasowe

Zespoły Crystal Dynamics oraz Eidos Montreal poinformowały na swoich stronach o istotnych zmianach, jakie zaszły w nich od momentu odejścia od Square Enix i trafienia pod skrzydła Embracer Group. Mowa o tym, że obie firmy odzyskały od japońskiego wydawcy prawa do swoich najpopularniejszych marek. W przypadku Crystal Dynamics chodzi między innymi o serię Tomb Raider i Legacy of Kain, a Eidos Montreal - Thief czy Deus Ex.

Oczywiście zmiany te nie są równoznaczne z tym, że wkrótce doczekamy się zapowiedzi nowych odsłon wszystkich wyżej wymienionych gier. Wygląda jednak na to, że twórcy i wydawca mają wolną rękę i nic nie stałoby na przeszkodzie, by takie tytuły z czasem się pojawiły. Warto przypomnieć, że tuż po ogłoszeniu przejęcia obu firm przez Embracer Group informowano, że włodarze spółki widzą potencjał drzemiący w tych znanych i lubianych markach i byliby zainteresowani tworzeniem nie tylko kontynuacji, ale też remasterów, remake'ów czy innych projektów z nimi związanych.