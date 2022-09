Cyberpunk 2077 - osoby z limitowanym Xboksem One X otrzymają rekompensatę za brakujące DLC

fot. Microsoft

W 2020 roku na rynek trafił limitowany model konsoli Xbox One X inspirowany grą Cyberpunk 2077 oraz zawierający cyfrową wersję tej właśnie produkcji. Oprócz tego gracze mieli otrzymać również dostęp do pierwszego DLC, gdy to zadebiutuje. Teraz wiemy jednak, że CD Projekt RED kończy wspieranie swojego dzieła na poprzedniej generacji konsol na patchu 1.6, w związku z czym rozszerzenie Phantom Liberty również nie pojawi się już na PS4 i XONE.

W związku z tym poinformowano, że osoby posiadające wspomniany, limitowany model urządzenia Microsoftu, będą mogły liczyć na rekompensatę za dodatek, który ich ominie. Zwrot kosztów rozszerzenia zostanie przyznany w formie kredytów, które następnie będzie można wykorzystać do zakupów w Microsoft Store. Szczegóły na ten temat mają zostać podane "wkrótce".

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zadebiutuje w 2023 roku na PC, Google Stadia, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.