Crystal Lake - Adrienne King w prequelu Piątku trzynastego. Kiedy premiera serialu?

Crystal Lake to serialowy prequel franczyzy Piątek trzynastego, za którego produkcją stoi studio A24. Tytuł powstaje dla platformy Peacock, a jego twórcą, scenarzystą i showrunnerem jest Bryan Fuller, który zasłynął serialem Hannibal.

W historii mają się pojawić wszystkie znane elementy związane z serią horrorów. Ponadto w serialu zagra Adrienne King, która wcielała się w Alice w Piątku trzynastego z 1980 roku. To będzie powracająca rola.

W ostatnich dniach aktorka podzieliła się dwoma zdjęciami w mediach społecznościowych. Na X napisała, że to jej pierwsze spotkanie ze scenarzystami, umieszczając fotografię z twórcami. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/AdrienneKing13/status/1639640918964961281

Z kolei na Instagramie King pochwaliła się zdjęciem z Bryanem Fullerem. W poście napisała, że mają za sobą kolejne ekscytujące spotkanie, dzięki któremu dowiedziała się, co czeka ich w Camp Blood (Krwawym Obozie). Dodała, że sprawiło jej to jak zawsze wiele radości i nie może się doczekać, aż będzie mogła podzielić się szczegółami. Wpis zawiera również hashtag #Coming2024, co może sugerować, że powinniśmy się spodziewać produkcji w streamingu jeszcze w tym roku.

Post udostępniony przez Adrienne King (@adrienneking_official)

Przypomnijmy, że Variety wcześniej podawało, że Victor Miller, który napisał scenariusz do pierwszego filmu, będzie producentem wykonawczym wraz z Markiem Toberoffem, Robem Barsamianem i Fullerem. Z kolei Kevin Williamson (Krzyk, Pamiętniki wampirów) napisze scenariusz do jednego odcinka.