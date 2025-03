fot. materiały prasowe

Reklama

Platforma streamingowa Netflix podpisała umowę, nabywając prawa do książki Stephena Kinga pod tytułem Cujo. Tym samym platforma od razu ogłosiła film, którego producentem będzie Roy Lee. Rozpoczęto również poszukiwania scenarzystów, którzy mogą zająć się adaptacją klasycznej powieści pisarza.

Postacie z seriali Marvela w Avengers: Doomsday? Reżyserzy dostali takie pytanie

Cujo – fabuła

Książka została wydana w 1981 roku. Historia skupia się na matce, która desperacko chce ochronić swojego syna przed niegdyś przyjaznym bernardynem. Pies został ugryziony przez zarażonego wścieklizną nietoperza, co zmieniło go w dzikie stworzenie, które zaczyna zabijać ludzi. Następnie terroryzuje matkę i syna, którzy utknęli w małym samochodzie.

Pierwsza kinowa adaptacja Cujo powstała w 1983 roku, a główną rolę zagrała Dee Wallace. Książki i opowiadania Kinga nadal cieszą się popularnością i często są adaptowane na filmy lub seriale. Niedawno na ekrany trafił film Małpa oparty na jego opowiadaniu, a w produkcji znajdują się kolejne projekty: The Long Walk w reżyserii Francisa Lawrence’a, The Running Man w reżyserii Edgara Wrighta, prequel To w postaci serialu Welcome to Derry, The Institute oraz serialowa adaptacja Carrie, którą przygotowuje mistrz horroru Mike Flanagan.

Data premiery Cujo nie została jeszcze ustalona. Projekt znajduje się na wczesnym etapie przygotowań.