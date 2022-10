Cuphead otrzyma fizyczne wydanie. Znamy jego zawartość i datę premiery

fot. materiały prasowe

Cuphead w wersji cyfrowej zadebiutowało we wrześniu 2017 roku, ale teraz, po ponad 5 latach od premiery, gracze otrzymają możliwość zakupu wydania fizycznego. Zostanie ono przygotowane przez Studio MDHR i iam8bit we współpracy ze Skybound Entertainment i będzie ono dostępne w dwóch wariantach.

Standardowa edycja pojawi się na sklepowych półkach (również w polskich sklepach) już 6 grudnia. Wewnątrz, poza grą na wybraną platformę (PS4, Xbox One, Nintendo Switch), znajdzie się również dodatek Delicious Last Course, sześć kolekcjonerskich kart z zabawnymi grafikami, członkowska karta Cuphead Club oraz ozdobna grafika na odwrocie odkładki.

Oprócz tego zainteresowani będą mogli sięgnąć po bogate wydanie kolekcjonerskie, które zawierać będzie między innymi ręcznie wykonaną marionetkę przedstawiającą głównego bohatera oraz pozytywkę. Za całość trzeba będzie zapłacić 199,99$, a więc około 1005 zł.

Z wyglądem obu fizycznych edycji możecie zapoznać się na poniższym zwiastunie.