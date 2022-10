Mario + Rabbids: Sparks of Hope - premierowy zwiastun przedstawia barwnych bohaterów i szaloną akcję

fot. Ubisoft

Choć do premiery Mario + Rabbids: Sparks of Hope zostało jeszcze trochę czasu, to w sieci już teraz pojawił się premierowy zwiastun tej produkcji. Kolorowy materiał wideo przedstawia bohaterów i wprowadza do szalonej przygody, w której staniemy do walki z licznymi przeciwnikami, na czele z Cursą, tajemniczą i złowrogą istotą, która pogrąża galaktykę w chaosie. By powstrzymać Cursę, Mario łączy siły nie tylko ze swoimi przyjaciółmi, ale również Kórlikami, a nawet swoim odwiecznym wrogiem, Bowserem.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - zwiastun premierowy

Mario + Rabbids: Sparks of Hope zadebiutuje już 20 października. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch.

