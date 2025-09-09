placeholder
Reklama
placeholder

Keanu Reeves powróci w sequelu Cyberpunka 2077? Aktor zdradził, co o tym sądzi

Choć szczegóły dotyczące kontynuacji, roboczo nazwanej Cyberpunk 2, wciąż pozostają skąpe, jedna z największych gwiazd gry zadeklarowała chęć powrotu.
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  keanu reeves 
cyberpunk 2 cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 fot. CD Projekt
Reklama

Mowa o nikim innym, jak o Keanu Reevesie, aktorze, który w grze Cyberpunk 2077 wcielił się w postać charyzmatycznego rockmana i terrorysty, Johnny'ego Silverhanda. W wywiadzie dla serwisu IGN India, udzielonym podczas promocji swojego najnowszego filmu Anioł stróż, Reeves został zapytany o ewentualny udział w sequelu gry od CD Projekt. Jego odpowiedź była krótka, ale dla fanów absolutnie satysfakcjonująca.

Absolutnie. Chciałbym ponownie zagrać Johnny'ego Silverhanda – powiedział aktor, potwierdzając tym samym, że jest gotowy ponownie zanurzyć się w brutalny i neonowy świat Night City.

Postać Johnny'ego Silverhanda stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów Cyberpunka 2077. Jego buntownicza natura, cynizm i skomplikowana historia nadały grze głębię i emocjonalny ciężar. Johnny nie jest tylko hologramem w głowie bohatera; to duch rewolucji, symbol walki z korporacyjnym uciskiem i, co najważniejsze, swoisty mentor i anioł stróż dla gracza. Jego relacja z protagonistą V jest sercem fabuły, a dialogi między nimi to jedne z najlepiej napisanych fragmentów gry.

Wcielenie się w tę postać przez Keanu Reevesa było genialnym posunięciem marketingowym ze strony CD Projektu, ale okazało się również strzałem w dziesiątkę pod względem artystycznym. Aktor wniósł do roli swój unikalny styl – połączenie luzu, tajemniczości i pewnego rodzaju melancholii, co idealnie pasowało do skomplikowanego charakteru Johnny'ego. Głos, mimika i gesty Reevesa sprawiły, że Silverhand stał się postacią żywą, wiarygodną i niezapomnianą.

Prace nad Cyberpunkiem 2 są w bardzo wczesnej fazie. Twórcy skupiają się obecnie na innych projektach, a pełnoprawny sequel to kwestia odległej przyszłości.

Źródło: IGN India

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  keanu reeves 
cyberpunk 2 cyberpunk 2077
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Johnny Silverhand (Cyberpunk 2077)
-

Jak Cyberpunk 2077 działa na Nintendo Switch 2? Eksperci to sprawdzili

Zespół Digital Foundry przyjrzał się nadchodzącemu portowi Cyberpunk 2077 na Nintendo Swit...

Powiązane gry
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Ród smoka: sezon 2, odcinek 3
-

Olivia Cooke chwali obecność koordynatorów do scen intymnych, ale problem w branży nadal istnieje

2 Samurai Fury
-

Furia samurajów! Zwiastun nowego kostiumowego akcyjniaka

3 Avengers: Doomsday
-

Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów

4 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!

5 Nero
-

Oto francuski XVI-wieczny "John Wick". Zwiastun serialu kostiumowego Néro od Netflixa

6 10. Olaf (Kraina lodu)
-

Co dalej z Frozen 3? Na hit Disneya jeszcze poczekamy - prace postępują powoli

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e173

Moda na sukces

s05e02

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e01

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e03

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e166

Zatoka serc

s42e02

s2025e176

Anderson Cooper 360

s2025e180

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marcin Bosak
Marcin Bosak

ur. 1979, kończy 46 lat

Hugh Grant
Hugh Grant

ur. 1960, kończy 65 lat

Hanna Bieniuszewicz
Hanna Bieniuszewicz

ur. 1955, kończy 70 lat

Zoe Kazan
Zoe Kazan

ur. 1983, kończy 42 lat

Adam Sandler
Adam Sandler

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV