Które odcinki warto obejrzeć przed 5. sezonem Stranger Things? Twórcy wskazują epizody

Już 27 listopada w Polsce będą mieć premierę cztery pierwsze odcinki finałowego sezonu Stranger Things. Nie wszyscy fani zdążyli obejrzeć jeszcze raz poprzednie serie, aby przypomnieć sobie wydarzenia i szczegóły fabuły. Więc na przeciw temu wyszli twórcy serialu. Wymienili te epizody, które warto zobaczyć przed debiutem 5. sezonu.

Stranger Things składa się z czterech sezonów mających po 8-9 odcinków, więc nie każdy fan miał czas na rewatch, aby dobrze przygotować się na kolejne emocje i zawiłości fabularne przed premierą finałowej serii. Bracia Duffer, twórcy serialu, dobrze to rozumieją, dlatego w rozmowie z serwisem The Hollywood Reporter wskazali, które epizody warto sobie przypomnieć, aby lepiej zrozumieć nową historię:

Sezon 2, odcinek 4 - Will Roztropny

Sezon 2, odcinek 6 - Szpieg

Sezon 4, odcinek 7 - Masakra w laboratorium

Sezon 4, odcinek 9 - Na gapę

W poniższej galerii możecie przeczytać, dlaczego właśnie te odcinki wskazali Dufferowie.

Stranger Things - fabuła 5. sezonu, premiera

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Premierę 5. sezonu Stranger Things zaplanowano następująco:

Pierwsza część 5. sezonu (4 odcinki) - 27 listopada

Druga część 5. sezonu (3 odcinki) - 26 grudnia

Finałowy odcinek 5. sezonu - 1 stycznia 2026 roku

