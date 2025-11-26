Reklama
Które odcinki warto obejrzeć przed 5. sezonem Stranger Things? Twórcy wskazują epizody

Nie mieliście czasu obejrzeć jeszcze raz wszystkich sezonów Stranger Things przed finałową serią? Twórcy przychodzą z pomocą, wskazując, które odcinki warto sobie przypomnieć przed seansem.
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
Stranger Things - 4. sezon fot. Netflix
Już 27 listopada w Polsce będą mieć premierę cztery pierwsze odcinki finałowego sezonu Stranger Things. Nie wszyscy fani zdążyli obejrzeć jeszcze raz poprzednie serie, aby przypomnieć sobie wydarzenia i szczegóły fabuły. Więc na przeciw temu wyszli twórcy serialu. Wymienili te epizody, które warto zobaczyć przed debiutem 5. sezonu.

Czytaj więcej: Stranger Things - twórcy inspirowali się Grą o tron. Ujawnili kluczowy element rozwoju serialu

Stranger Things składa się z czterech sezonów mających po 8-9 odcinków, więc nie każdy fan miał czas na rewatch, aby dobrze przygotować się na kolejne emocje i zawiłości fabularne przed premierą finałowej serii. Bracia Duffer, twórcy serialu, dobrze to rozumieją, dlatego w rozmowie z serwisem The Hollywood Reporter wskazali, które epizody warto sobie przypomnieć, aby lepiej zrozumieć nową historię:

  • Sezon 2, odcinek 4 - Will Roztropny
  • Sezon 2, odcinek 6 - Szpieg
  • Sezon 4, odcinek 7 - Masakra w laboratorium 
  • Sezon 4, odcinek 9 - Na gapę

W poniższej galerii możecie przeczytać, dlaczego właśnie te odcinki wskazali Dufferowie.

Stranger Things - odcinki, które warto obejrzeć przed 5. sezonem

Stranger Things 2x04 - Will Roztropny

W tym odcinku Will przyznaje się matce, że wyczuwa Łupieżcę umysłów w swoim ciele. Matt Duffer wyjaśnił, że w 2. sezonie zaczęli budować mitologię i zagłębiać się we wszystko, planując jak ten serial będzie się rozwijał. Właśnie wtedy zaczęli zasadzać ziarna mitologii, dlatego jest ona tak istotna.

arrow-left
Stranger Things 2x04 - Will Roztropny
fot. Netflix
arrow-right

Stranger Things - fabuła 5. sezonu, premiera

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Premierę 5. sezonu Stranger Things zaplanowano następująco:

  • Pierwsza część 5. sezonu (4 odcinki) - 27 listopada
  • Druga część 5. sezonu (3 odcinki) - 26 grudnia
  • Finałowy odcinek 5. sezonu - 1 stycznia 2026 roku

Stranger Things - filmy, które zainspirowały 5. sezon

Linda Hamilton wciela się w tajemniczą postać z armii, która nazywa się Dr. Kay. Ma wnieść do serialu tę ​​samą powagę, która uczyniła jej kultową postać z Terminatora 2, tak niezapomnianą.

arrow-left
Linda Hamilton wciela się w tajemniczą postać z armii, która nazywa się Dr. Kay. Ma wnieść do serialu tę ​​samą powagę, która uczyniła jej kultową postać z Terminatora 2, tak niezapomnianą.
materiały prasowe
arrow-right

Źródło: cbr.com

