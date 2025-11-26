Reklama
Aktor z MCU zarzuca Hollywood krok w tył: "Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne"

Simu Liu nie boi się wypowiadać na ważne dla niego tematy. Tym razem postanowił skomentować to, jak Hollywood traktuje Azjatów, a raczej –​ jak ich pomija.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  hollywood 
simu liu
Shang-Chi - 1 raz fot. Marvel
Simu Liu na platformie Threads wyraził swoją frustrację obecnym stanem Hollywood. Jego zdaniem teraz jest mniej Azjatów na ekranie niż kiedyś i trudno im znaleźć satysfakcjonujące role. Aktor znany z MCU uważa, że branża rozrywkowa zrobiła wielki krok do tyłu w tej kwestii. 

Zatrudnijcie kilku Azjatów w czymkolwiek teraz. Fakt, jak bardzo się cofamy w kwestii reprezentacji na ekranie, jest przerażający. Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne.

Simu Liu wymienił kilka filmów, które mimo tego rzekomego ryzyka, odniosły sukces: Minari, Kłamstewko, Poprzednie życie, Wszystko wszędzie naraz, Bajecznie bogaci Azjaci i wreszcie widowisko Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni z Marvela, w którym zagrał główną rolę.

Każdy z nich odniósł finansowy sukces. Żaden azjatycki aktor nie kosztował studia nigdy 100 milionów dolarów, ale biały koleś, na którym DWUKROTNIE stracili 200 milionów dolarów, natychmiast dostaje kolejną pierwszoplanową rolę. Walczymy z głęboko uprzedzonym systemem i przez większość czasu jest ŹLE.

To, o czym mówi Simu Liu, jest tym bardziej ciekawym zjawiskiem w kontekście tego, że możemy zaobserwować ostatnio ogromną falę hallyu, czyli wzrostu popularności koreańskiej popkultury. K-popowe łowczynie demonów, Squid Game i Parasite to tylko kilka przykładów. Japonia oprócz genialnych anime daje nam głośne produkcje, jak Alice in Borderland. Akcja popularnego serialu Szōgun rozgrywa się w Japonii. Chiny zdobywają ostatnio świat swoimi „telenowelami” popularyzowanymi przez krótkie klipy na Tik-Toku i od zawsze przodowały w kinie kopanym. A jest tego więcej. Jednak w samym Hollywood rzeczywiście rzadko widzimy Azjatów w głównych rolach. 

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  hollywood 
simu liu
