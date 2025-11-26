Aktor z MCU zarzuca Hollywood krok w tył: "Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne"

fot. Marvel

Simu Liu na platformie Threads wyraził swoją frustrację obecnym stanem Hollywood. Jego zdaniem teraz jest mniej Azjatów na ekranie niż kiedyś i trudno im znaleźć satysfakcjonujące role. Aktor znany z MCU uważa, że branża rozrywkowa zrobiła wielki krok do tyłu w tej kwestii.

Zatrudnijcie kilku Azjatów w czymkolwiek teraz. Fakt, jak bardzo się cofamy w kwestii reprezentacji na ekranie, jest przerażający. Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne.

Simu Liu wymienił kilka filmów, które mimo tego rzekomego ryzyka, odniosły sukces: Minari, Kłamstewko, Poprzednie życie, Wszystko wszędzie naraz, Bajecznie bogaci Azjaci i wreszcie widowisko Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni z Marvela, w którym zagrał główną rolę.

Każdy z nich odniósł finansowy sukces. Żaden azjatycki aktor nie kosztował studia nigdy 100 milionów dolarów, ale biały koleś, na którym DWUKROTNIE stracili 200 milionów dolarów, natychmiast dostaje kolejną pierwszoplanową rolę. Walczymy z głęboko uprzedzonym systemem i przez większość czasu jest ŹLE.

To, o czym mówi Simu Liu, jest tym bardziej ciekawym zjawiskiem w kontekście tego, że możemy zaobserwować ostatnio ogromną falę hallyu, czyli wzrostu popularności koreańskiej popkultury. K-popowe łowczynie demonów, Squid Game i Parasite to tylko kilka przykładów. Japonia oprócz genialnych anime daje nam głośne produkcje, jak Alice in Borderland. Akcja popularnego serialu Szōgun rozgrywa się w Japonii. Chiny zdobywają ostatnio świat swoimi „telenowelami” popularyzowanymi przez krótkie klipy na Tik-Toku i od zawsze przodowały w kinie kopanym. A jest tego więcej. Jednak w samym Hollywood rzeczywiście rzadko widzimy Azjatów w głównych rolach.