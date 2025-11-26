Assassin’s Creed - obsadzono główną postać w serialu Netflixa. Aktor gra w Euforii

Fot. Ubisoft

Deadline informuje, że Toby Wallace został obsadzony w serialu Assassin’s Creed od Netflixa. To adaptacja bestsellerowej serii gier firmy Ubisoft, która istnieje od 2007 roku i ma ponad 230 milionów sprzedanych egzemplarzy na koncie. Wallace jest pierwszym oficjalnym członkiem obsady. Aktora możecie znać z takich produkcji jak Babyteeth, Motocykliści, Eden i The Royal Hotel. Co ciekawe, zobaczymy go także w ostatnim sezonie hitu Euforia z HBO.

Kogo zagra Toby Wallace w Assassin’s Creed? Ponoć jedną z pierwszoplanowych ról, szczegóły jednak są na razie nieznane. Fabuła serialu będzie skupiona na dwóch rywalizujących ze sobą frakcjach. Jedna z nich pragnie decydować o przyszłości ludzkości poprzez kontrolę i manipulację, a druga walczy o zachowanie wolnej woli. Będziemy śledzić więc różne ważne wydarzenia historyczne na tle walki o to, kto będzie kształtować dalsze losy ludzkości.

Co ważne, główni bohaterowie mają różnić się od tych znanych z gier. To może być dobra decyzja, ponieważ Amazon zrobił podobnie w przypadku adaptacji Fallouta – stworzył całkiem nowe postacie do pierwszoplanowych ról, jednocześnie wiernie odtwarzając świat z gier. To pozwala na większą swobodę twórczą. Inne podejście miało za to The Last of Us, które niemal jeden do jednego przeniosło wydarzenia z gry na ekran.

Adaptacja gry Assassin’s Creed powstała dzięki współpracy Netflixa i Ubisoftu. Produkcja ma rozpocząć się w 2026 roku we Włoszech. Tam też prawdopodobnie będzie rozgrywać się akcja serialu. Roberto Patino i David Wiener są showrunnerami.