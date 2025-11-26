Potężna zbroja Batmana zachwyca detalami. Zack Snyder z nowym zdjęciem

fot. materiały promocyjne

Zack Snyder kontynuuje serię zakulisowych zdjęć z planu swoich produkcji DCEU, w tym przypadku Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości. W filmie Bruce Wayne i Clark Kent stanęli naprzeciw siebie, choć ostatecznie musieli połączyć siły, żeby pokonać większe zagrożenie. Wielu fanom nie podobała się ta interpretacja Batmana, ale dla większości wizualna strona postaci została niemal idealnie przeniesiona na wielki ekran. Chodzi również o kostiumy Mrocznego Rycerza.

Zack Snyder na nowym zdjęciu zaprezentował jeden z nich - w dobie efektów specjalnych i aktorów noszących stroje motion capture, na które potem nakładane są faktyczne kostiumy, może pozytywnie zaskakiwać przyłożenie do detali zbroi, której Bruce Wayne użył w starciu z Człowiekiem ze stali.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez zack snyder (@zacksnyder) ROZWIŃ ▼

A jak Wam się podoba to zdjęcie? Chcielibyście zobaczyć Bena Afflecka z powrotem w roli Batmana albo zobaczyć dalszy ciąg uniwersum, które planował Zack Snyder?

Najlepsze stroje Batmana [RANKING]

Przypominamy też o naszym rankingu kostiumów, które zakładały rozmaite wersje aktorskie Mrocznego Rycerza. Na którym miejscu uplasował się pancerz użyty w starciu z Supermanem?