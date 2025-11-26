Serial Apple TV wycofany. Padło oskarżenie o plagiat książki z 1973 roku

Gaumont

Według serwisu Apple Insider, na który powołuje się prestiżowy portal Deadline, zarzuty pod adresem Cédrica Angera po raz pierwszy postawił francuski ekspert medialny Clement Garin. Następnie studio Gaumont – swoją drogą jedna z najstarszych wytwórni filmowych na świecie – potwierdziło w oświadczeniu, że na razie wycofano The Hunt z oferty Apple TV.

Emisja naszego serialu The Hunt została tymczasowo przełożona. Obecnie przeprowadzamy szczegółową analizę, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z naszą produkcją. Bardzo poważnie traktujemy kwestie własności intelektualnej – poinformowało Gaumont w oświadczeniu udostępnionym magazynowi Variety.

Pierwotnie serial The Hunt miał zadebiutować 3 grudnia w serwisie Apple TV. Najpierw miały być wyemitowane dwa odcinki, a później pojawiałby się jeden epizod na tydzień, aż do 31 grudnia. Na razie jednak data premiery stoi pod znakiem zapytania, dopóki nie zostaną rozpatrzone zarzuty o plagiat. Nie wiadomo jednak, ile czasu to zajmie.

Shoot i The Hunt - porównanie fabuły książki i serialu

Książka Shoot opowiada o twardzielu Rexie, który wraz z kumplami wybrał się na polowanie w kanadyjskiej dziczy. Na miejscu spotykają inną grupę myśliwych. Jeden z nich z nieznanych przyczyn strzela do przyjaciela Rexa, muskając kulą jego głowę. W odwecie inny z towarzyszy bohatera oddaje strzał, który zabija myśliwego. Choć sprawa nie trafia na policję, Rex nie może przestać myśleć o tym, że przeciwnicy przyjdą się w końcu zemścić za śmierć jednego ze swoich. Organizuje więc małą armię, z którą zamierza wrócić do lasu i rozliczyć się z myśliwymi.

W serialu The Hunt mamy za to Francka, który wraz z grupą przyjaciół wybiera się na polowanie, podczas którego zostają bez powodu zaatakowani przez grupę myśliwych. Dochodzi do wymiany ognia, podczas której jeden z przeciwników zostaje postrzelony. Franckowi i jego znajomym udaje się uciec. Nie mówią jednak nikomu o tym, co się wydarzyło. Bohater próbuje wrócić do normalnego życia, jednak czuje się obserwowany i zaczyna się bać, że myśliwi wrócą się zemścić nie tylko na nim, ale również na jego rodzinie.

Początki obu tych historii brzmią bardzo podobnie. Jedyną znaczącą różnicą wydaje się fakt, że w książce to główny bohater sam znalazł myśliwych i zainicjował kolejne starcie, a w serialu prawdopodobnie to oni zaatakują pierwsi. Co sądzicie?

