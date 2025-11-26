Reklama
Chcę więcej – polski film o gigantycznym cyberoszustwie. Jest pierwszy zwiastun

Chcę więcej to polski film sensacyjny oparty na prawdziwych wydarzeniach. Za sterami stoi Damian Matyasik, dla którego jest to debiut reżyserski w pełnym metrażu. Pierwszy zwiastun zapowiada tę historię.
Adam Siennica
Chcę więcej fot. Kino Świat
Chcę więcej to film sensacyjny z nutą thrillera. Reżyser Damian Matyasik do tej pory kręcił nagradzane filmy krótkometrażowe, a teraz debiutuje w pełnym metrażu. Jest także autorem scenariusza, opartego na prawdziwych wydarzeniach.

Chcę więcej - zwiastun

W obsadzie są Julia Wieniawa, Maciej Musiałowski, Jan Frycz, Piotr Stramowski, Jarosław Boberek, Sebastian Dela, Przemysław Bluszcz, Piotr Cyrwus, Paweł Monsiel oraz Kacper Olszewski.

Chcę więcej - opis fabuły

Marcin sprawia wrażenie pewnego siebie faceta, lecz pod maską lidera kryje się zagubiony chłopak, rozdarty między beztroską młodością a nieuchronną dorosłością. Gdy los zmusza go do podjęcia dramatycznej decyzji, razem z Hanią i przyjaciółmi wchodzi w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Na początku to tylko sposób na wyjście z kłopotów — jednak szybko okazuje się kusząco skuteczny. Zyski rosną, a wraz z nimi ambicje. Z czasem pierwotny cel znika gdzieś w tle. Adrenalina, poczucie sprawczości i iluzja sukcesu stają się dla Marcina nałogiem, wciągając go coraz głębiej w świat władzy i pieniędzy. Próbując udowodnić coś sobie i innym, traci z oczu to, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostają wystawione na najtrudniejszą próbę.

Chcę więcej - premiera w polskich kinach odbędzie się 30 stycznia 2026 roku.

Źródło: Kino Świat

