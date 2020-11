Cyberpunk 2077 - kiedy poznamy dodatki do nadchodzącego tytułu?

CD Projekt

CD Projekt gra z graczami w otwarte karty jeśli chodzi o dodatki do ich gier. Nie inaczej zamierza zrobić w przypadku Cyberpunk 2077, której premiera po ostatnich opóźnieniach będzie miała miejsce w grudniu. Jednakże w przypadku tej gry i właśnie w związku z opóźnieniami, zdecydowano się na nieco inne podejście do ujawniania fabularnych rozszerzeń.

Twórcy poinformowali, że DLC do ich nowego dzieła poznamy dopiero po jego premierze. Wcześniej zakładano, że taka informacja pojawi się jeszcze zanim tytuł ten trafi w ręce graczy.

- Pierwotny plan zakładał, że ujawnimy je przed debiutem, ale po ostatnim opóźnieniu zdecydowaliśmy, że poczekamy, zanim zaczniemy opowiadać o kolejnych projektach. Także, dopiero po premierze - mówi Adam Kiciński, prezes zarządu.

W kwestii samych dodatków do gry wiemy, że mają być one podobnych rozmiarów do tych, które otrzymał Wiedźmin 3: Dziki Gon. Tamte DLC przypadły graczom do gustu i cieszyły się sporą popularnością. Studio zapowiedziało też, że oprócz większych, płatnych rozszerzeń, Cyberpunk 2077 otrzyma też szereg pomniejszych dodatków.