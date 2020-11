Cyberpunk 2077 - tak gra prezentuje się na konsolach. Zobacz gameplay

CD Projekt

Osoby czekające na Cyberpunk 2077 miały już wiele okazji, by zobaczyć rozgrywkę z tej produkcji. W sieci pojawiło się kilka dłuższych wideo, a przy okazji każdego Night City Wire dostajemy kolejne materiały. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak żadnych nagrań, które przedstawiałyby konsolową wersję dzieła CD Projekt RED. Zmieniło się to dopiero teraz, gdy w trakcie niespodziewanej transmisji zaprezentowano gameplay z Xbox One X oraz Xbox Series X.

Dobra wiadomość jest taka, że obie te wersje wyglądają i działają naprawdę solidnie. Choć wprawne oko dostrzeże drobne spadki płynności na sprzęt poprzedniej generacji, to nie jest to nic, co psułoby w jakikolwiek sposób zabawę. Warto jednak pamiętać, że Xbox One X to najpotężniejsza z 8. generacji, więc w dalszym ciągu nie wiadomo, jak gra wypadnie na najstarszych, 7-letnich już podstawowych modelach PS4 i XONE.

Przypominamy też, że pokazany powyżej gameplay z Xbox Series X pochodzi z wersji odpalonej w ramach wczesnej kompatybilności, bez żadnych specjalnych ulepszeń. Te mają trafić do gry w darmowej aktualizacji, która planowana jest na rok 2021.

Cyberpunk 2077 - premiera 10 grudnia na PC, Google Stadia, PlayStation 4 i Xbox One.