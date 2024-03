Cyberpunk 2077 otrzyma... kolejne wydanie pudełkowe. Co znajdzie się w środku "Fan Bundle"?

fot. CD Projekt

Cenega poinformowała o starcie zamówień przedpremierowych Cyberpunk 2077 w edycji Fan Bundle. To nowe wydanie pudełkowe, w którego skład wejdzie podstawowa wersja gry w wersji na konsole Playstation 4 lub Xbox One (z opcją bezpłatnej aktualizacji do PS5 / Xbox Series X|S), kompendium wiedzy o świecie, mapę świata, pocztówki, naklejki oraz coś, co może zainteresować największych fanów produkcji studia CD Projekt RED: kolekcjonerski medalion "Samurai". Warto zaznaczyć, że pakiet ten nie zawiera fabularnego rozszerzenia Widmo Wolności, które zadebiutowało we wrześniu 2023 roku.

Cyberpunk 2077 Fan Bundle - zdjęcia

Z wyglądem pudełek oraz samego medalionu możecie zapoznać się w poniższej galerii.

Cyberpunk 2077 Fan Bundle

Cena Cyberpunk 2077 Fan Bundle to 129,99 zł. Premiera tego wydania zaplanowana została na 29 marca 2024 roku.