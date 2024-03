Steam Deck - najpopularniejsze gry ostatnich 12 miesiecy. Cyberpunk 2077 w zestawieniu, a 1. miejsce nie zaskakuje

fot. Valve

Valve podzieliło się z użytkownikami listą gier, które cieszyły się największą popularności wśród użytkowników Steam Decka w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od marca 2023 do marca 2024 roku). W zestawieniu znalazło się miejsce nie tylko dla tytułów z pełną weryfikacją, oznaczonych zielonym symbolem, ale również tych opisanych po prostu jako "grywalne".

Z najlepszej dziesiątki jasno wynika, że gracze upodobali sobie Steam Decka do przechodzenia na nim naprawdę długich gier. Widać to między innymi po obecności tam Cyberpunka 2077 czy Red Dead Redemption 2. Produkcja, która znalazła się na pierwszym miejscu raczej zaś nikogo nie zaskoczy, bo była to prawdopodobnie jedna z najważniejszych i najgłośniejszych premier 2023 roku.

Steam Deck - TOP10 najpopularniejszych gier ostatnich 12 miesięcy

10. Red Dead Redemption 2

Z pełnym zestawieniem obejmującym 100 najpopularniejszych gier możecie zapoznać się na oficjalnej stronie Steam.