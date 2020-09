Cyberpunk 2077 z milionem subskrypcji na YouTube. Fragment soundtracku trafił do sieci

youtube.com

Twórcy Cyberpunk 2077 mają kolejny powód do zadowolenia. Oficjalny kanał gry w serwisie YouTube przekroczył 1 milion subskrypcji. Z tej okazji, w ramach podziękowania za wsparcie, opublikowano nowy materiał - fragment ścieżki dźwiękowej tej nadchodzącej produkcji. Chodzi konkretnie o utwór zatytułowany "Hole In The Sun", autorstwa fikcyjnego zespołu Point Break Candy, który podobnie jak SAMURAI, będzie działał w świecie gry. Za jego przygotowanie odpowiada amerykański kompozytor i producent Raney Shockne.

Warto również przypomnieć, że już wcześniej do sieci trafiło kilka utworów grupy SAMURAI, której członkiem w grze jest Johnny Silverhand, czyli postać, w którą wciela się Keanu Reeves.

Cyberpunk 2077 - premiera 19 listopada. Gra dostępna będzie na PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a z czasem doczeka się też aktualizacji na nową generację urządzeń Sony i Microsoftu.