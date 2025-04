Nowe projektory laserowe Samsung The Premiere już dostępne w Polsce!

fot. Samsung

Samsung wprowadził na polski rynek dwa nowe modele projektorów laserowych ultrakrótkiego rzutu – The Premiere LPU9D i The Premiere LPU7D. Projektory wyróżniają się zaawansowaną technologią laserową, która umożliwia wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 4K. Model LPU9D wykorzystuje Technologię Potrójnego Lasera, oferując kinowe wrażenia z pełnym spektrum ponad miliarda kolorów i jasnością na poziomie 3450 lumenów ISO, natomiast model LPU7D osiąga jasność 2500 lumenów ISO. Dzięki technologii ultrakrótkiego rzutu oba projektory można ustawić blisko ściany, uzyskując obraz o przekątnej do 130 cali (LPU9D) lub 120 cali (LPU7D).

fot. Samsung

Dodatkowe funkcje, takie jak Skalowanie AI 4K i Vision Booster, zapewniają optymalną jakość obrazu nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Vision Booster automatycznie dostosowuje jasność, kontrast i kolory ekranu do warunków otoczenia.

Potężny dźwięk przestrzenny

Projektory wyposażono w wbudowane głośniki z technologią Dolby Atmos, które oferują przestrzenny dźwięk bez konieczności używania dodatkowego sprzętu audio. Model LPU9D posiada system głośników 2.2.2 o mocy 40 W, a LPU7D – głośniki 30 W. Funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem dodatkowo wzmacnia immersję, synchronizując dźwięk z ruchem obiektów na ekranie.

fot. Samsung

Inteligentne funkcje i design

Projektory The Premiere działają na systemie operacyjnym Tizen, umożliwiając dostęp do popularnych platform streamingowych takich jak Netflix czy YouTube. Miłośnicy gier docenią integrację z platformą Samsung Gaming Hub, która pozwala na rozgrywkę bez konsoli dzięki grom w chmurze.

Urządzenia wyróżniają się także minimalistycznym designem, który wtapia się w każde wnętrze. Funkcja Ambient pozwala na wyświetlanie dekoracyjnych obrazów na ścianie, a ekologiczny pilot SolarCell ładowany światłem słonecznym podkreśla zrównoważony charakter produktu.

Zamień swój dom w kino

Projektory Samsung The Premiere LPU9D i LPU7D są już dostępne w polskich sklepach. Nowe projektory laserowe Samsung The Premiere LPU9D i LPU7D są już dostępne w sprzedaży, a ich ceny na polskim rynku wynoszą odpowiednio około 27 000 zł za model LPU9D oraz 15 000 zł za model LPU7D. To idealne rozwiązanie dla wymagających widzów poszukujących najwyższej jakości rozrywki w zaciszu własnego domu!

fot. Samsung