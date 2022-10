Cyberpunk 2077 - mod wprowadza do gry cyberpsychozę znaną z Edgerunners

fot. Netflix

Premiera Cyberpunk: Edgerunners na platformie Netflix zainspirowała graczy do powrotu do Cyberpunk 2077, a także podrzuciła kilka ciekawych pomysłów twórcom modów. Jeden z nich postanowił przygotować modyfikację, która wprowadza do gry statystykę "człowieczeństwa" oraz znaną z anime cyberpsychozę.

Po zainstalowaniu "Wannabe Edgerunner - A simple Cyberpsychosis Mod", gracze muszą zacząć się pilnować. Instalowanie kolejnych cyberwszczepów, zabijanie mieszkańców Night City i korzystanie między innymi z Sandevistana obniżają poziom człowieczeństwa, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia objawów cyberpsychozy. Początkowo nie są one zbyt dotkliwe i ograniczają się jedynie do niewielkich efektów wizualnych. Z czasem nabierają one na sile i pojawiają się poważniejsze halucynacje. Oczywiście oprócz tego trzeba liczyć się ze znacznie zwiększonym zainteresowaniem ze strony policji. W razie problemów można jednak nieco złagodzić negatywne dolegliwości poprzez stosowanie neuroblokerów lub... drzemkę. Co ciekawe, cyberpsychoza może przynieść protagoniście pewne korzyści. Daje ona bonusy m.in. do prędkości poruszania się oraz tempa regeneracji zdrowia.

Wannabe Edgerunner - A simple Cyberpsychosis mod

"Wannabe Edgerunner - A simple Cyberpsychosis Mod" możecie pobrać ze strony NexusMods.