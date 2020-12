Cyberpunk 2077 - multiplayer to coś więcej niż dodatek. Twórcy zapowiadają "samodzielną produkcję"

CD Projekt

Już w grudniu czeka nas długo wyczekiwana produkcja Cyberpunk 2077. Zgodnie z obietnicami, gra ma zaoferować naprawdę rozbudowaną kampanię fabularną, w której każda z podejmowanych decyzji ma mieć znaczenie, a styl rozgrywki będziemy mogli dostosować do naszych potrzeb i oczekiwań. Wiemy też, że na premierę nie mamy co liczyć na żaden multiplayer - ten ma pojawić się dopiero w przyszłości. Zdaniem twórców warto będzie jednak na niego czekać, bo będzie on czymś więcej niż tylko dodatkowym trybem zabawy.

Taką informację przekazał Adam Kiciński w trakcie spotkania z inwestorami. Z jego słów wynika, że gracze otrzymają coś w stylu GTA Online, czyli niemal całkowicie odrębną, sieciową grę.

Po pierwsze, nie nazywamy tego "trybem". To osobna, dedykowana i duża produkcja. Uważamy ją za samodzielny produkt.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 10 grudnia 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W przyszłym roku doczekamy się też aktualizacji do wersji na konsole nowej generacji. Multiplayer jak na razie nie ma nawet przybliżonej daty premiery.