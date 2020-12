World of Warcraft: Shadowlands – serialowe gwiazdy zachęcają do powrotu do gry. Zobacz wideo

youtube.com

Pod koniec listopada zadebiutowało World of Warcraft: Shadowlands, najnowsze rozszerzenie do MMORPG od studia Blizzard Entertainment, które w dalszym ciągu, mimo 16 lat na karku, cieszy się sporą popularnością. Dla wielu graczy dodatek jest doskonałą okazją do tego, by powrócić do tej wirtualnych przygód w Azeroth i nie tylko. Okazuje się, że wśród takich osób są też znani serialowi aktorzy.

30 listopada na Instagramie wystartowała akcja promocyjna z hasztagiem #SoundTheHorn, w której udział wzięli m.in. Finn Wolfhard, Kristian Nairn, Danny Pudi czy Alexander Dreymon. Aktorzy zapraszali do zabawy kolejnych znajomych, a wszystko to cieszyło się sporym zainteresowaniem, bo wpisy miały dziesiątki tysięcy polubień. Niedługo później na oficjalnym kanale World of Warcraft w serwisie YouTube pojawiło się wideo z wszystkimi tymi występami - możecie zobaczyć je poniżej.