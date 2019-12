Cyberpunk 2077 - muzyka. Utwory jakich artystów znajdą się w grze?

Do sieci trafiło nowe wideo poświęcone grze Cyberpunk 2077. Tym razem jednak nie jest to zwiastun czy gameplay, a materiały poświęcony w całości ścieżce dźwiękowej tej produkcji. Wynika z niego, że soundtrack będzie bardzo zróżnicowany, bo znajdą się na nim utwory artystów, takich jak Run the Jewels, Grimes, Gazelle Twin, Tina Guo, Ilan Rubin, A$AP Rocky, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy i Refused. Ten ostatni zespół "wciela się" w fikcyjną kapelę Samurai.

Na The Game Awards 2019 można było obejrzeć też występ Grimes. Kanadyjska artystka wykonała utwór zatytułowany 4ÆM.

Zobaczcie też wyjątkowy model konsoli Xbox One X inspirowany grą. Jedyny jego egzemplarz trafił na aukcje, z której dochód trafi na cele charytatywne. Aktualnie jego cena w serwisie eBay wynosi 13,450 euro, a do końca licytacji został jeszcze jeden dzień.

Xbox One - wyjątkowy model z Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 16 kwietnia 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.