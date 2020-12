Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch? To możliwe, ale jest pewien szkopuł

Nintendo, CD Projekt

Cyberpunk 2077 to gra bardzo wymagająca dla sprzętów. Tytuł ten wzbudził ogromne kontrowersje po premierze, gdy okazało się, że działa on naprawdę kiepsko na konsolach poprzedniej generacji, a i wielu posiadaczy pecetów narzekało na optymalizację i problemy z wydajnością. Z tego też powodu nikt raczej nie liczy, że nowe dzieło CD Projekt RED trafi na Nintendo Switch, czyli konsolkę o podzespołach zdecydowanie słabszych od konkurencji. Okazuje się jednak, że i na tym urządzeniu można tę produkcję uruchomić... Udowodnił to youtuber o pseudonimie Nintendrew.

Oczywiście jest w tym pewien haczyk. Nintendrew wykorzystuje tutaj przerobioną konsolę z wgranym systemem Android, a następnie włącza Cyberpunk 2077 poprzez usługę Google Stadia, która oferuje możliwość zabawy w chmurze. W ten sposób udaje mu się zagrać nie tylko w grę polskiego studia, ale też inne wymagające tytuły AAA. I jak widać, działa to całkiem solidnie, a gra bardzo dobrze prezentuje się na niewielkim ekraniku konsolki.