Tak Cyberpunk 2077 działa na Nintendo Switch 2. Jest naprawdę dobrze!

fot. CD Projekt

Reklama

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition będzie jedną z kilku zapowiedzianych „dużych” gier, które doczekają się portu na Nintendo Switch 2. Choć twórcy zapewniali, że dołożyli wszelkich starań, by odpowiednio zoptymalizować grę na nowy sprzęt, a nawet twierdzili, że będzie to najlepszy sposób na granie w tytuł podczas podróży, dopiero teraz otrzymaliśmy konkretny dowód potwierdzający te słowa.

W sieci pojawił się ponad 30-minutowy gameplay, w którym zobaczyć można m.in. walkę, eksplorację, sceny przerywnikowe oraz jazdę pojazdami po futurystycznym mieście.

Premiera Cyberpunk 2077: Ultimate Edition na Nintendo Switch 2 zaplanowana jest na 5 czerwca, czyli dzień debiutu nowej konsoli. Warto podkreślić, że wydanie to zawiera zarówno podstawową wersję gry, jak i fabularne rozszerzenie Widmo Wolności. Co istotne, cała zawartość znajdzie się na kartridżu – nie będzie to tzw. „Game Card Key”, jak w przypadku wielu innych nadchodzących premier.