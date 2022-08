Cyberpunk 2077 - Porsche 911 z gry doczekało się własnego resoraka od Hot Wheels

fot. Mattel

Marka Hot Wheels od lat cieszy się sporą popularnością, a ostatnimi czasy rozgościła się również w branży gier. W 2021 roku na rynek trafiło Hot Wheels Unleashed, a Forza Horizon 5 otrzymała DLC z kultowymi resorakami i szalonymi torami. Teraz zaś mamy do czynienia z nieco innym rodzajem współpracy związanej z grami. Firma ujawniła pokazała na swoich mediach społecznościowych model samochodu Porsche 911 Turbo z gry Cyberpunk 2077.

Hot Wheels x Cyberpunk 2077

Model w oficjalnej dystrybucji kosztuje zaledwie kilka dolarów, ale wygląda na to, że dostanie go w takiej cenie może nie być łatwym zadaniem. W serwisach aukcyjnych kosztuje bowiem kilka razy więcej. Trudno jednak się temu dziwić - Cyberpunk 2077 w dalszym ciągu ma wielu fanów, którzy z chęcią postawiliby to miniaturowe Porsche na swojej półce. Dodatkowo już we wrześniu na Netfliksie pojawi się animowany serial Cyberpunk: Edgerunners, który może przyczynić się do wzrostu zainteresowania marką.