Kraven, Madame Web i Morbius to nie są złe filmy. Szef Sony broni klap w kinach

Tony Vinciquerra przyznał, że otwarcie filmu Kraven Łowca było najgorsze w historii Sony Pictures od prawie ośmiu lat. W rozmowie z dziennikarzem mówi otwarcie: "Nie rozumiem tego, ponieważ to nie jest zły film”. Kraven zebrał globalnie 43 miliony dolarów przy budżecie wynoszącym 130 milionów dolarów, co oznacza, że film przyniesie straty finansowe.

Przyczyny klapy Kravena i innych

Morbius oraz Madame Web również przyniosły straty finansowe. Jedynie seria Venom osiągnęła sukces i zyski. Co zatem jest przyczyną porażek tych filmów w kinach? Prezes Sony wini za wszystko media i krytyków filmowych.

- Madame Web radziła sobie w kinach gorzej, niż oczekiwano, ponieważ prasa ukrzyżowała ten projekt. To nie był zły film i poradził sobie świetnie na Netflixie. Z jakiegoś powodu media zdecydowały, że nie chcą, abyśmy robili te produkcje z Kravenem i Madame Web, i dlatego je zniszczyły. To samo chcieli zrobić z Venomem, ale widzowie kochają Venoma, dzięki czemu stał się wielkim hitem. To nie są złe filmy. Po prostu z niewiadomego powodu zostały one zniszczone przez krytyków i media.

Problem krytyków z tymi filmami ma być dla Vinciquerry motywacją do przemyślenia podejścia Sony Pictures do produkcji opartych na komiksach Marvela, bo inaczej znów dziennikarze będą mówić, że zrobili coś złego.

- Jeśli wypuścimy kolejny film, zostanie zniszczony bez względu na to, jak dobry czy zły jest.

Vinciquerra nie wierzy, że stworzyli bardzo złe filmy, choć widzowie również oceniali bardzo negatywnie Kravena, Madame Web oraz Morbiusa. Prawdą jest, że Venom znalazł swoich fanów, a oceny każdej części były lepsze niż tamtych trzech tytułów, choć nadal daleko im do dobrych. Ostatecznie to właśnie widzowie zagłosowali portfelami, jasno pokazując, że nie chcą oglądać złych produkcji.

Na razie przyszłość filmów Sony opartych na komiksach Marvela pozostaje niepewna. Wcześniejsze plotki sugerowały, że studio musi przemyśleć całą strategię.