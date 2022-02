Cyberpunk 2077 - jak gra wypada na konsolach nowej generacji? Zobacz analizę ekspertów

CD Projekt

W połowie lutego gra Cyberpunk 2077 otrzymała długo wyczekiwaną aktualizację do wersji na konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Zorganizowany z tej okazji przez firmę CD Projekt stream nie pokazał zbyt wiele i na jego podstawie trudno było ocenić, ile tak naprawdę się zmieniło. Na szczęście nie musieliśmy długo czekać na to, by do sieci trafiła obszerna analiza przygotowana przez ekspertów z kanału Digital Foundry.

Cyberpunk 2077 na PS5 i Xboksie Series S/X oferuje dwa tryby graficzne: nastawiony na wydajność i celujący w 60 klatek z dynamiczną rozdzielczością oraz ray tracing, 1440p i 30 klatek na sekundę. Ten drugi jest jednak nieco rozczarowujący, bo technologią śledzenia promieni jest wykorzystywana wyłącznie w przypadku cieni. Mimo tego redaktorzy Digital Foundry mówią wprost, że to zdecydowanie najlepsze konsolowe wersje gry i pod względem poprawek błędów czy wydajności nigdy lepiej nie było, co stwarza dobry fundament pod kolejne aktualizacje czy wprowadzanie nowej zawartości.

